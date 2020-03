67-aastasest naisest sai pärast lahutust populaarne suunamudija

Linda pole tavaline suunamudija, kuid oma erksate huulte ning omapärase stiilitajuga pole ta kindlasti ka tavaline 67-aastane naine.

Linda Malys Yore Pariisis FOTO: SWNS.com/SWNS.com/Scanpix

Malys Lore on reisimist alati armastanud. «Mu isa õpetas mulle, et elus pole teisi võimalusi,» räägib Linda väljaandele Insider. «Ma lubasin endale, et oma surivoodil ei taha ma otsa vaadata kahetsustele.»

Naine abiellus 1988. aastal ning tuli ära oma medõe ametikohalt, et jääda täiskohaga koduseks emaks kahele tütrele. Kuna Linda abikaasa võis töötada ka kontorist eemalt, siis seda ta tegigi ning pere veetis suure osa aega reisides Kanadas, Ameerikas, pidades kodubaasiks Tampat Floridas. Malys Lore usub, et just nii õpetas ta oma lastele seikluslusti, Ameerika ajalugu ning arvestama teiste inimestega.

Linda Malys Yore kruiisilaeval saunas FOTO: SWNS.com/SWNS.com/Scanpix

Ta ise aga õppis, kui vähe on eluks vaja ning kui väärtuslikud on ressursid. «Sa avastad, et ei vaja kõiki asju, mida arvad end vajavat,» jutustab naine. «Sa õpid elama vähesega ja seda rohkem hindama. See on õnnistus! Oli imeline, märkimisväärne elu.»

Aastal 2004 aga Linda ja ta abikaasa lahutasid. Seljataha jäi 26 aastat abielu. Üks naise tütardest aimas kohe, et Linda ebatavaline elustiil on ideaalne pinnas sotsiaalmeedias näitamiseks, kuid alguses polnud Linda mõttest just üleliia vaimustuses. Jõuludeks 2017 kinkis aga tütar Victoria naisele veebilehe koos kõigi sotsiaalmeedia platvormidega ning nimega «Linda on the Run». See oli tõuge, mida Linda vajas.

Linda Malys Yore Belgradis, Serbias FOTO: SWNS.com/SWNS.com/Scanpix

Kõige suuremaks takistuseks osutus tehniline pool, ka piltidega oli Linda alguses hädas. Jälgijate ligitõmbamine vajas aga vaid tööd ja vastupidavust. Nüüdseks on Linda töötanud mitmete brändidegagi, alates Ray-Banist, lõpetades Waldorf Astoriaga.

Möödunud aastal külast Linda kümmet erinevat riiki. Oma lemmikuna toob ta välja Venemaa, kus ta veetis 13 päeva reisides Peterburist Moskvasse. «Nende ajalugu oli hämmastav, toit oli imeline, inimesed soojad ja sõbralikud. Ma ei osanud seda oodata.»