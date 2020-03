TAIMETARK ⟩ Üks sibul päevas hoiab eemal südamearsti ja hoiab inimese tervena

Tellijale

Söögisibul on väga vormirikas – on erineva suuruse, kuju, magususe kui säilivusega sorte. On kibe-, poolkibe- ja magussibulaid. Kibe- ja poolkibeda sibula sordid kasvavad paremini keskmise ja jahedama kliimaga piirkondades, nagu ka meil Eestis. Egiptuse magussibul sisaldab vähem eeterlikke õlisid, on magusam, aga säilib halvemini.