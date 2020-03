Pisike vähihaige Kirill võitleb iga rakukesega, et ellu jääda

Igal inimesel on õigus turvalisele kodule ja kodutundele. Seda uskudes on heategevuslik saatesari «Kodutunne» aidanud juba kümme aastat raskustesse sattunud peresid. Kaheksateistkümne hooaja jooksul on saade abistanud ligi 250 peret.

Selgi hooajal annab Kodutunne endast kõik, et aidata peresid üle Eestimaa, kes olude sunnil peavad leppima kasinate elutingimustega. Saatused on neil peredel erinevad, küll on tegemist tublide eestimaalastega, kes vajavad lihtsalt tuge, et raskest olukorrast edasi liikuda. Nende seas on üksikvanemaid, haigusega silmitsi seisvad vapraid eestlaseid, koduvägivalla ohvreid, paljulapselisi peresid, keda iseloomustab alati üks – valmisolek ja tahe oma elu paremuse poole muuta.

«Tänu headele annetajatele kogus «Kodutunde» heategevuskontsert aastalõpus 280 000 eurot ja see tähendab seda, et saame aidata rohkem peresid, kui oskasime loota,» ütleb saate toimetaja Anneli Lahe. «Lisaks aastalõpu heategevussaates tutvustatud peredele saame nüüd aidata ka neid, kes on meid oodanud juba pikka aega ning kelle abistamiseks meil jõud kahjuks üle ei käinud. Kevadhooajal kohtume taas nii Kirilli, Marten Mattiase, pisikese Lenna, Kati ja paljude teiste peredega.»

Hooaja esimene saade viibki meid vähiga võitleva Kirilli juurde, kes võitleb iga rakukesega, et ellu jääda.