Päike piilub: kuidas võidelda pigmendilaikudega?

Peamine põhjus, miks pigmendilaigud süvenevad, on UV-kiirgus. Naha kaitsmine päikesekiirguse eest on ülimalt suure tähtsusega. Ka rasedaid kimbutab hüperpigmentatsioon, mis on seotud melaniini tootmist soodustavate hormoonidega. Enamasti hakkavad pigmendilaigud pärast sünnitust siiski leevenema, aga see võtab aega.