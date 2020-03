Naised päästavad maailma väga üllataval viisil

Teadlaste kinnitusel on loomakasvatus on üks keskkonda laastavamaid tootmisharusid maailmas. Üle poole toidutööstuse kasvuhoonegaasidest tekib just farmiloomade kasvatamise tulemusel ning 83 protsenti maailmas kasutusel olevast põllumaast on loomakasvatuse all. Seetõttu soovitavad mitmed raportid vähendada lihatarbimist.

«Kuna naised söövad vähem liha kui mehed, siis nad tihti eneselegi teadmata aitavad meie planeeti kliimasoojenemist päästa. Juba üks taimne päev nädalas aitab oluliselt vähendada meie süsinikujalajälge,» sõnas Eesti rahvatervise kampaania Taimne Teisipäev juht Anna Kaplina.

Miks on naiste toiduvalikud keskkonnasõbralikumad?

Põhjus, miks naised eelistavad rohkem taimset toitu kui mehed, ei peitu Kaplina sõnul niivõrd bioloogilistes erinevustes, vaid pigem ühiskondlikes normides ja stereotüüpides.

«Liha seostamine maskuliinsuse ja staatusega on pärand ajast, mil mehed tõid saagi metsast. Tollal tõmmatud võrdusmärk liha ja meheliku võimekuse vahel säilib siiani ning seda kasutatakse nutikalt ära turundusvõtetes, mis stereotüüpe omakorda kinnistavad,» selgitas Kaplina. «Nii on naistel lihtsam liikuda mõõdukama lihatarbimise suunas, sest puudub sotsiaalne surve valida köögiviljaroa asemel steik.»

Lisaks näitavad uuringud, et naised kipuvad hõlpsamini muutma oma käitumist vastavalt uutele teadmistele, samal ajal kui mehed pigem ratsionaliseerivad olemasolevaid harjumusi. «Teadlased pole kindlad, mis selle erinevuse põhjustab, kuid naistel on tõepoolest pisut lihtsam uue info valguses teadlikumaid toitumisvalikuid teha – me kohaneme paremini,» ütles Kaplina.

Liha liigtarbimine on ka ohtlik tervisele

Tervise Arengu Instituudi andmetel sööb keskmine Eesti elanik kaks korda rohkem liha, kui soovituslik oleks. Kui veel mõned aastat tagasi ei nähtud lihaga liialdamises suurt probleemi, siis nüüd on silma kinni pigistamine juba keerukam.

«Maailma Terviseorganisatsioon on liigitanud punase ja töödeldud liha vähkitekitavate ainete hulka ning liha liigtarbimine tõstab ka diabeedi ja südame-veresoonkonna haiguste tekke riski. Viimane on ühtlasi peamine surmapõhjus Eestis, nii et probleem on tõepoolest tõsine,» kommenteeris Kaplina.

Taimse Teisipäeva sõnul on teavitustöö köögiviljade osakaalu suurendamisest menüüs olnud viljakas eelkõige naiste seas, samas kui ligi pooled Eesti mehed väidavad, et nemad ei ole kunagi köögiviljade tarbimist teadlikult suurendanud.

«Lihatarbimist vähendades ja aeg-ajalt taimset eelistades teevad naised suure teene oma tervisele. Peame ühiskonnana tegutsema selles suunas, et ka meeste toitumisharjumusi tasakaalustada, Eesti meeste oodatav eluiga on niigi oluliselt madalam kui naistel,» selgitas Kaplina.

Naistepäeval koos taimetoidurestorani