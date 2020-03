KOLUMN ⟩ Aleksandr Popov Tallinna kärakakeelust: pealinn patust puhtaks, sina viska viina Viimsis ja hauka hansat Harkus!

Tellijale

Istuge sisse see oma ettevõtlusvabadus. Rahvatervis – ka see osa sellest, mida rahvas ise väga ei taha – vajab kaitset. Kaua võib seda kuradi rämmarit siin linnaruumis taluda?! Vanalinn on kultuuripärand, mitte mingi kuramuse pohmelli-bordell! Igal nurgal on kohvik, igas kohvikus kärakalett. Vanalinna perimeeter aga näeb välja kui miski kosmiline joomatee. Baarid, klubid, restoranid – numbritoad ja salaplaanid. Aeg on taastada rahu ja kord Maarjamaa pealinnas! Kui kere on kuiv, siis on ka tänav tühi!