Epp Kärsin: perverdiks tembeldamise hirmus hoiab eestlane suu lukus

Küsimusele «Millised on kolm kõige olulisemat tõde seksi või seksuaalsuse kohta, mida vanemad peaksid oma lastega jagama?» vastas Epp, et vanemate teod on isegi olulisemad kui nende sõnad. «Kui laps tuleb vanema käest midagi seksi kohta küsima, siis sellele tuleks vastata väga loomulikult. Laps tuleb küsib vaid üks kord ja kui vanem on hästi ebakindel või tunneb ennast ebamugavalt, siis laps saab aru, et nendel teemadel ilmselt ema või isaga rääkida ei saa». Epu sõnul võiksid lapsevanemad olla positiivseks eeskujuks, milline on üks hea paarisuhe.