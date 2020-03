EDETABEL ⟩ Tallinn jõudis mainekas turisminimistus üllatavalt kõrgele kohale

Tourlane on reisiplaneerimisteenus, mis otsustas järele uurida, millised sihtkohad sobivad kõige paremini üksi reisivatele naistele. Selleks anti paikadele hindeid kaheksas erinevas kategoorias, võttes arvesse, kui palju naisi on esindatud kohalikus ärimaailmas, kui võrdõiguslik on ühiskond ja õigussüsteem, millise hinnaga on naistesõbralik majutus, kui palju maksab taksosõit, kui kiire on mobiilne internet ja kui palju kõned-nett maksavad. Muidugi hinnati ka üleüldist turvalisust.

Esikohale platseerus mõnevõrra üllatavalt Sloveenia pealinn Ljubljana, Singapur tuli teiseks, leedukate Vilnius kolmandaks. Tallinnale anti kogu pingereas auväärne neljas koht. Skoorisime me järgnevalt:

esindatus 6,3

võrdsus 9,46

juriidika ja õigussüsteem 9,07

turvalisus 6,06

majutus 7,88

takso 8,38

interneti kiirus 4,4

mobiilne andmeside 9,0

Üllatuslikult jäi sõsarlinn Helsingi alles 31. kohale, Riia mõnevõrra kõrgemale, 19. kohale. Stockholm on naiste jaoks paremuselt kaheksas linn, kus rännata.

«See, et naised reisivad üksinda, on praegu üks kuumimaid reisitrende,» selgitas Tourlane’i vanemtootemanager Arlett Walleck. «Selleaastased tulemused näitavad, et hoolimata geograafilisest asukohast ja eelarvest on igal naisel ükskõik millisest maailmanurgast reisimiseks suurepäraseid valikuid.»

Kõige rohkem on esindatud sihtkohti Euroopast (26 linna). Aasias on naistesõbralikemad kümme linna, Lõuna-Ameerikas üllatuslikult aga rohkem kui Põhja-Ameerikas (vastavalt kuus ja neli linna). Aafrikas ja Okeaanias mõlemas on esindatud kaks linna.

Räägitavatest keeltest teeb ilma inglise keel – seda kõneldakse ametlikult üheksas linnas (Auckland, Kaplinn, Delhi, Dublin, London, New York, Singapur, Sydney, Vancouver). Hispaania keel on ametlikuks keeleks kaheksas linnas (Barcelona, Buenos Aires, Cancún, Cartagena, Quito, Cusco, San José, Valpraíso).

Kõige suurema rahvastikuga on Mumbai (20,4 miljonit elanikku), kõige hõredamalt on rahvast aga Kotoris (14 000 inimest). Cusco asub aga kõige kõrgemal – 3,3 kilomeetrit merepinnast.

50 kõige paremat sihtkohta naisturistile