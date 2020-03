Mis on nibuorgasm ja kuidas seda saab?

On teada, et rinnanibu ala on rohkete närvilõpmetega, mis muudab selle piirkonna tundlikuks. Rindade suurus võib seksuaalse erutuse ajal suureneda koguni 25 protsenti.

2006 aastal viidi läbi esimene teaduslik uuring, milles küsitleti mehi ja naisi nende kogemustest nibude stimuleerimise osas. Tulemused näitasid, et nibude stimuleerimine suurendas seksuaalset erutust 82 protsendil naistel ja 52 protsendil meestel.

2011 aasta uuringus selgus, et nibude stimuleerimine aktiveerib samu aju kohti, mida kutsume suguelundite ajukooreks, nagu kliitori või tupe stimuleerimine. Rinnanibude stimuleerimine tekitab samasugust vibreerivat enesetunnet, mis mõjutab ajukemikaale ja muudavad meid rahulolevaks ja õnnelikuks.

Kas kõik saavad nibuorgasmi?

Kahjuks sellele vastus puudub. Mitteteaduslikel uuringutel põhinevate aruannete kohaselt ulatub ainuüksi rinnanibude stimuleerimisega orgasmi saanud naiste osakaal vahemikku 1-15,5%. See pole kaugeltki teaduslikult veenev, aga siiski on tore teada, et orgasmi on võimalik saada ka muudmoodi.

Kuidas saada nibuorgasmi?