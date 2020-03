5 nippi, mis aitavad sul õppida taimset toitu armastama

Rahvatervise algatus Taimne Teisipäev jagab viit praktilist nippi, kuidas lihatarbimist lihtsasti vähendada ning liikuda samm-sammult tervisliku ja tasakaalus toitumise poole.

1. «Vähem» ei pea tähendama «mitte üldse»

Tihti arvatakse, et on vaid kaks valikut – olla kas veendunud lihasööja või taimetoitlane. On aga igati mõistlik ja tervitatav alustada lihtsalt lihatarbimise vähendamisest. Väiksed muutused aitavad sul õppida taimset toitu armastama, tekitamata seejuures tunnet, et pead millestki täielikult loobuma.

2. Taimne toit ei pea olema midagi keerulist

Võib tulla üllatusena, et suur osa toidust ongi tegelikult taimne. Oad, herned, seened, teraviljatooted nagu pasta ja riis, pähklid ja seemned – pruugib vaid nende osakaalu loomse toidu arvelt suurendada. Hea nipp on kokata taimseid versioone oma lemmiktoitudest, asendades liha taimse alternatiiviga, mida juba armastad. Oled näiteks suur tšillisõber? Veiseliha asemele sobivad suurepäraselt mahlased ja toitvad oad – või katseta hoopis põnevat tšillit maguskartuli ja kinoaga.

3. Lase põnevatel toodetel end üllatada

Lõviosa toidusedelist võiksid moodustada terviktoidud nagu köögi- ja puuviljad, kaunviljad ja teraviljad. Pole aga midagi halba aeg-ajalt taimsete valmistoitude katsetamises – need pakuvad nii avastamisrõõmu kui ka asendust loomsetele toodetele, sageli tunduvalt tervislikumas kuues. Lausa äravahetamiseni lihapallidega sarnased taimsed hakkpallid sobivad hästi kõikvõimalikesse roogadesse, nagu ka taimsed vorstid ja chorizo.

4. Hommikusöögid taimseks

Hommikusöök on toidukord, mida on ehk kõige lihtsam igapäevaselt taimseks muuta, kuna kiirelt valmivaid ja toitvaid valikuid selleks on palju. Unusta ebatervislik peekon ja singivõileivad – oled sa proovinud, kui hästi maitseb must leib hummuse, avokaado ja tomatiga? Aga taimne «munamääre», mõnus maasikasmuuti või kohevad pannkoogid? Vitamiinirikas taimne hommikueine annab mõnusat energiat kogu päevaks.

5. Leia oma lemmik taimne piim