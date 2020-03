Mees, nende vanamoodsate kommetega võlud iga naise südame

Vana hea ukseavamise juures on midagi romantilist, mida tehakse läbi aegade. Noorem generatsioon võiks selle kauni kombe enda varamusse juurutada. Mehele tekitab see maskuliinse tunde ja naine tunneb end hoituna.

Armastuskirja kirjutamine oli hinnas sajand tagasi ja tekitab ka nüüdisajal elevust. Vahel tundub, et tundeid on kirjapildis keeruline väljendada, aga neid on mõnus uuesti ja uuesti üle lugeda.