«Pilvede all» ⟩ Draama! Erik tõstetakse kohvritega ukse taha; Siirit haarab paanika

Ootamatu armumine toob õnnetunde paraku kaasa vaid armunutele endile, kõik teised on suures segaduses. Eriti Erik, kes sõna otseses mõttes kohvritega ukse taha tõstetakse. Kertu suurt armumist ei mõista ka Mari, kes peab noorema õega toimuvat lihtsalt ajutiseks hullumeelsuseks, millest tuleb aidata üle saada. Segaduses on ka kõik teised, sest Kertu on uue alguse ootuses otsustanud teha oma elus suured muudatused.

Kõik see puudutab ka Siirit ja Andrest, kes on valmis pere looma, kuid asjad ei liigu piisavalt kiiresti ja kärsitust on rohkem kui rahulolu. Seda just Siiri poolt, kes tahaks kohe ja korraga nii abielu, lapsi kui igavest õnne. Kertu elumuutus aga näib seda kõike takistavat ja kui Andres otsustab tagasi merele minna, haarab Siirit paanika.

Haapsalus on sündmused võtnud huvitava pöörde Sirje ja Urmase vahel, nii et Albertil ja Innal on kohati raske aru saada, kes keda ära kasutada püüab. Ees ootab kirglik hooaeg täis suuri tundeid ja siirast armastust, kuid kas viimasest piisab, et õnnelik olla