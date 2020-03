Naistepäevaks korralik kõhutäis naeru!

Igal koomikul on oma ainulaadne karakter ja käekiri. Petraga üheskoos astuvad lavale Kaisa Selde , kes on Petra sõnul tema kõrval kui blond mustang. Sel ajal kui tema tunneb end armsa ponina.

Kolmanda nais-nalja-musketärina näeb laval Kadri-Maria Mitti, kelle sõnul stand-up on koomikuna lavale ronimine on «kõige hullem asi, mida sa endaga teha saad. See on hullem kui ekstreemsport!» Kolmeraudne huumorilaeng nende kolme kange koomiku poolt on vinna tõmmatud, et publik maast lahti raputada.