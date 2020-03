Valentinipäev võib küll läbi olla, kuid just täna, 4. märtsil liigub Veenus oma võimumärki, Sõnni. Veenus on tuntud kui ilu, armastuse ning naudingute planeet ning see sensuaalne saabuja toob märtsis sädemeid kõigile, kuid eriliselt hõõguma lööb järgneva nelja päikesemärgi armuelu.