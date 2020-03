Sõnajalg Gaga ja amfiib-Trump ehk 14 ebaharilikku asja, mis said nime kuulsuse järgi

Kahepaikne Donald Trump

Panamast avastatud kahepaikne on saanud oma nime USA presidendi Donald Trumpi järgi. Eelkõige said määravaks tema märkused kliimamuutuste kohta. Donald Trumpi nime kandev kahepaikne on olend, kellel puudub silmanägemine ning ta matab tihti oma pead liiva alla.

Looma Donald Trumpiks ristimist selgitab Aidan Bell sellega, et kahepaikne on eriti vastuvõtlik kliimamuutuste osas. Selletõttu on tema nimekaimu poolt eestveetava kliimapoliitika otsene tagajärg ohuks kahepaiksete liikide väljasuremisele.

Veemardikas Leonardo DiCaprio

Borneo saarelt leitud must veemardikas sai oma nime 2018. aasta aprillis näitleja Leonardo DiCaprio järgi. Grouvellinus leonardodicaprioile andsid nime Manila ülikooli teadlased. Nime valikul sai määravaks näitleja Leonardo DiCaprio poolt keskkonnaprobleemide ja ökosüsteemide teadlikkuse tõstmine kogu maailmas. «Tahtsime rõhutada, et ka kõige väiksemad olendid on olulised, nagu näiteks see väike mardikas, kellest keegi varem midagi ei teadnud,» põhjendavad teadlased.

Tähtkujud David Attenborough, J.K. Rowling ja Usain Bolt

Briminghami ülikooli astronoomiaühing ja Big Bang Fair otsisid nime, mis ühendaks tähti tähtkujudega erinevate valdkondade - kultuuri, teaduse, spordi ja poliitika - kangelaste auks. Tähtkujusid on erineva kujuga ning need nimetati omaala staaride järgi: vaalakujuline David Attenboroughile, välgulöök Usan Boltile, tennisereket Serena Williamsile, kosmoselaev Tim Peakile, raamat Malala Yousafzaile, Harry Potteri prillid J.K. Rowlingule, M kuju Moboti tantsu eest Mo Farahile ja Paddington Beari saapaid meenutav tähtkuju anti Michael Bondile.

Ühingu liikmed loodavad uuenduslike tähtkujude nimedega tõsta inimeste huvi kosmose ja astronoomia vastu.

Asteroid Freddie Mercury

Queeni laulja sai 70. sünnipäeval päris omanimelise asteroidi. Bändi kitarrist Brian May teatas, et Asteroid 17473 nimetati ümber Freddiemercuryks 5. septembril 2016, austades sellega Freddie Mercury silmapaistvat mõju muusikamaailmale.

Galaktika CR7

2015. aastal avastati galaktika, mis sai endale nime Juventuse tähtjalgpalluri Christiano Ronaldo järgi. CR7 nimetust seostatakse Ronaldoga tema initsiaalide CR ning särginumbri 7 järgi. Kosmosekeskuse andmetel oli CR7 galaktika olemas juba siis kui universum oli eksisteerinud kõigest 800 miljonit aastat.

Tigu Joe Strummer

Teadlased nimetasid Briti muusiku Joe Strummeri nime järgi ühe teoliigi Alviniconcha strummeriks. Sellele liigile on omane teravate ogadega kaetud koda, mis meenutas teadlastele 70.-80. aastate punkrokkareid. Kuna ka Joe Strummer on selle aja üks kuulsamaid muusikuid, otsutasid teadlased just tema järgi teole nime panna.

Krabi «The Hoff»

Üks krabiliik sai oma nime endise «Rannavalve» staari järgi, kuna omab küllaltki karvast rinda nagu David Hasselhoffgi. Selle liigi ametlikuks nimeks on «The Hoff».

«Tom Cruise seadus»

Tom Cruise sattus oma eksabikaasa Katie Holmesi lapseootusest nii vaimustusse, et otsustas osta koju päris oma ultraheliaparaadi. Selle teoga suutis ta meditisiinitöötajad nii pöördesse ajada, et parlament oli sunnitud vastu võtma seaduse, mis keelustab väljaspool meditsiini töötavatel inimestel osta ultraheliaparaate. Mis sai seaduse nimeks? Üllatus, üllatus - Tom Cruise seadus.

Sõnajalg Lady Gaga

Lauljatar Lady Gaga järgi on nime saanud lausa 19 sõnajalaliiki. Üks nendest on saanud nime lauljatari kodanikunime Stefani Germanotta järgi. See kannab nime Gaga Germanotta. Teine on nimetatud Gaga fännide järgi, keda ta ise hellitavalt «väikesteks koletisteks» kutsub ning see liik kannab nime Gaga Monstraparva.

Bioloogide kinnitusel on lisaks sõnajalaliikidele nimetatud Lady Gaga järgi ka üks sõnajalgade DNA järjestus. GAGA DNA järjestuse taga peitub guaniini ja adeniini põimumine ehk Guaniin, Adeniin, Guaniin, Adeniin.

Fossiil Mick Jagger

Mick Jaggeri järgi sai endale nime eelajaloolise olendi fossiil. Kivistised said ametlikuks nimeks Jaggermeryx Naida ehk Jaggeri vesinümf.

Tarantel John Lennon

Brasiilias Pará osariigis asuvas riigimetsas avastati tundmatu taranteliliik. Talle anti nimi The Beatlesi laulja John Lennoni järgi ning nüüd kannab tarantel nime Bumba Lennon. Samuti on John Lennoni järgi saanud endale nime ka Liverpooli John Lennoni lennujaam

Ämblik Angelina Jolie