Raheli rasedus: kuigi mu suhe on ilus, vihjavad sõbrannad, et peaksin üksikemaduseks valmistuma

Ma jäin rasedaks oma kolmekümnendate alguses ja jõudsin pärast kümmet aastat pillide peal juba viljakuse pärast muretsema hakata. Seepärast pole midagi imestada, et üks mu esimesi küsimusi ämmaemandale oli, et kas ma olen vana. Kas mu vanus teeb kuidagi midagi raskemaks ja kas sellele peaks mõtlema? Ämmaemand naeris, et tema esmakordne sünnitaja on viimasel ajal 36-aastane ja mina olen ta klientidest hetkel üks nooremaid. Ja pole midagi muretseda.