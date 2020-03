SUUR EDETABEL ⟩ 100 sihtkohta üle kogu maailma, kus on kõige ilusamad päikeseloojangud

Lensbest rääkis 46 erineva riigi reisiajakirjanikuga – inimestega, kel on olnud õnne tunnistada maailma kaunemaid päikeseloojanguid. Neil paluti nimetada koht, kus nende kodumaal on kõige parem päikese horisondi taha vajumist jälgida ning samuti tuua välja asupaik, kus mujal maailmas on nad nautinud kõige ilusamaid ehasid.

«Mõned reisiajakirjanikest, keda me küsitlesime, nimetasid päikeseloojanguid, mida nad olid kogenud üle 20 aasta tagasi – see on tõestuseks, kui suure mulje võivad sellised hetked inimese hinge vajutada,» ütles Lensbesti juhtivdirektor Ling Fan-Montzka. «Me loodan, et uuring tuletab teilegi meelde neid mälestusi ning on samas ka inspiratsiooniks, et valida järgmine sihtkoht.»