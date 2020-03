5 märki, et on aeg kohtinguäppidest paus teha

1. Sa tunned survet kohtingutel käia

Kui nädalavahetuseks mõne kohtingu kokku leppimine hakkab sinu jaoks tunduma nagu järjekordne stressirohke tööülesanne, võib see olla märk sellest, et kohtinguid on veidi paljuks läinud. Paljud vallalised tunnevad survet alati silmad lahti hoida, sest kui nad korrakski kõrvale vaatavad, võib ihaldatav paariline silmist kaduda. Alati on mõistlikum kohtingule kaasa võtta oma kõige energilisem ning hästihoolitsetud mina, seega kui tunned, et pole parimas vormis, anna endale aega väikeseks kohtingupausiks.

2. Sa pole motiveeritud sinust huvitatud inimestega kokku saama

Kindel märk sellest, et peaksid tempot maha võtma ja kohtingutest pausi tegema on see, kui tunned potentsiaalsete kaaslastega kokku saamise suhtes huvipuudust. Ehk oled sa väsinud kohtingutel käimisest või sõnumitele vastamisest, ega soovi isegi mitte väikest kohvijoomist enam ette võtta. Ehk pole sul pikka aega olnud meeldejäävaid ning nauditavaid kogemusi kohtingumaailmas. Sellisel juhul pööra veidi aega tähelepanu pigem oma isiklikule heaolule.

3. Vaeva nägemine ei tundu seda väärt olevat

Olgem ausad: kohtinguäppidest parima võimaliku tulemuse saamiseks tuleb ka omalt poolt päris palju aega ning vaeva kulutada. Kui oled tükk aega endast kõik andnud, et kohtingud oleksid toredad, kuid sul pole tulemusi ette näidata, siis võib olla mõistlikum veidi aega rakendustest eemal olla. Vähemalt senikaua, kui tunned end jälle veidi energilisema või optimistlikumana.

4. Idee järjekordse sõbra sõbraga kohvile minekust kõlab kurnavalt

Sind vaevab kindlasti kohtinguväsimus, kui isegi mõte sellest, et järjekordne sõber või pereliige sind mõne "toreda tuttavaga" kohvile saadab, täidab sind igikestva väsimusega. Uute inimestega tutvumine on potentsiaalse kaaslase leidmise nurgakivi, ent kui sa ei suuda enam uutesse tutvustesse positiivselt suhtuda, siis pole mõtet ennast selleks sundida. Kui mõte kohtingule minemisest isegi jutu järgi vägagi sobiva inimesega sind ikkagi eriti liigutama ei ärgita, siis on tõenäoliselt mõistlik paus teha ning vahelduseks uutele tutvustele pöörata tähelepanu oma kõige vanemale sõbrale - iseendale.

5. Sa tunned läbipõlemist oma elu teistes valdkondades