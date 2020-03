10 erilist fakti märtsis sündinud inimese kohta

Tal on võib-olla raske valida, kellega suhtesse astub, aga rumal ta pole. Tema usaldust pole mõtet proovile panna, sest ta näeb kohe asjad läbi. Lisaks suhtub ta usalduse reetmisesse karmilt ja vaenlasena on ta halastamatu.

Pole ühtegi asja, millesse ta tuimalt suhtuks, kõigega kaasneb empaatia. Ta suhtub heategevusse ja vaesematesse ülima pühendumusega – ta usub, et alati tuleb nõrgemaid aidata. See on üks põhjuseid, miks märtsis sündinud inimesi imetletakse.

Märtsi inimene on loomadega väga lähedane ja lausa pühendunud neile. Ta on kahe jalaga maa peal, armastab loodust ja vaimset mugavust.

Märtsi inimene on väga sõbralik ja sotsiaalne, ent ta ei naudi müra. Ta istuks parema meelega kusagil vaikses kohas. Ta on inimene, kes teadvustab end täielikult ja meeldib mõista elu aspekte.

Märtsis sündinud inimene ei tegele rumalustega. Nad ergutavad inimesi oma positiivsusega ja usuvad, et nende tegevus teeb ka teisi rõõmsaks. Märtsis sündinud inimene on loov ja kasutab elus parimaid võimalusi enda hüvanguks. Ta ei usu halbadesse kogemustesse, vaid et positiivne lähenemine on kõige võti.