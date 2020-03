«SURMAVAD NAISED» ⟩ Surnukeha vedeles korteris kaks ööpäeva: hävitasime asitõendid, aga politseid kutsuda ei julgenud

Enel ärkas uuesti kella 22 paiku õhtul, et minna magamistoa ahjusuu ette suitsu tegema. Ühtlasi märkas ta, et Arti oli end tema kõrvale voodisse magama sättinud. Samal hetkel saabus koju Jaan, kes esimese asjana elutuppa saabudes arvas, et õhk on puhas. Seejärel läks Jaan magamistuppa, et magama heita ja avastas voodist ees Arti.