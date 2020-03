Seksaktid, mis on totaalselt ülehinnatud!

Ülehinnatud: poos "69"

See poos võib näha hea välja pehme valgusega ning hea kvaliteediga pornofilmides, kuid päriselus nõuab see tublisti tööd. Esiteks töötab see hästi vaid siis, kui oled partneriga enam-vähem samas pikkuses. Teiseks võiks mõlemal osapoolel olla ka arusaam, kuidas oma keha kontrollida. Miks? Sa ei taha ju põlvega näkku saada? Lisaks nõuab see poos oskust korraga mitut asja teha ning samal ajal peaks veel kaaslase tegevust ka nautima... Palju tööd, vähe tulemusi.

Ülehinnatud: tagurpidine ratsutaja ("reverse cowgirl")

Nõnda nüüd küll keegi orgasmi ei saa ning ilma selleta ei peaks keegi nii imelikus ja ebamugavas poosis mitte kunagi olema. Silmkontakti ei saa samuti luua. Mitte kõigi naiste jaoks ei tööta see nurk hästi, seega võid seda korra proovida, ent enamasti jääb see poos siiski ülehinnatuks.

Ülehinnatud: Eiffeli torn

Kolmekas on paljude inimeste jaoks nimekirjas "Asjad, mida teha enne surma", ent see poos ei ole just parim viis seda teha. Eiffeli torn, kus naine on neljakäpukil ning temasse siseneb üks mees kummastki otsast, on suhteliselt seksistlik, sest selle juurde kuulub ka kuttidevaheline viie viskamine. Kui üldse kolmeka puhul peaks patsu lööma, siis võiksid seda teha kõik osalised. Seega kasutage mõnda kümnetest teistest poosidest, sest see on suhteliselt ülehinnatud.

Ülehinnatud: näkku tulemine

Kui see juhtub loomulikult, andke minna! Ent näkku tulemine on miski, mida ei tasuks sundida, sest see võib niigi ebameeldivalt lõppeda. Seks peaks üldiselt lõppema meeldivalt mõlemale osapoolele, ent kui keegi tuleb sulle silma ja su juuksed on justkui liimi täis. See pole just kõige meeldivam kogemus ning võib ära rikkuda ka muidu vägagi nauditava seksi.

Ülehinnatud: seks toiduga