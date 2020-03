GALERII ⟩ NYMF osales esimese Eesti moebrändina Milano moenädalal

NYMFi looja ja disaineri Triin Kärblase sõnul oli võimalus Milano moenädalal osaleda ühe ammuse unistuse täitumine: «Sain Milanos võimaluse veelgi laiemalt puudutada naiste olemust nii kleitide ilu kui ka nende lugude ja sõnumite kaudu, mida mu looming kannab. See siiras rõõm, kaasaelamine ja toetus nii paljude naiste poolt on mulle kinnitanud, et tee, mida käin, on õige.»

Triin Kärblase sõnul mõistab ta, et käib teiste moeloojatega sarnast rada, kuid teatud osas eristub tuntavalt: «Puudutan ja kõnetan eelkõige just neid, kel on sarnane maailmatunnetus. Need on naised, kes ei näe ainult kleitide visuaalset ilu, vaid tajuvad veel midagi enamat. Seda miskit, mida olen oma kleitide sisse kutsunud ja mis aitab nende kandjatel leida üles oma naiseliku väe.» NYMFi looja sõnul liigub kogu moemaailm vaikselt samas suunas. «Taas hakatakse hindama hingestatust, ajatust, pühendumist, sümboolikat, käsitööd ja unikaalsust. Vahepeal teise äärmusesse suundunud kiirmood hakkab taas teed andma loomingule ja lokaalsetele tegijatele. Kesksoolisus ja rõhutatult koleda kaudu šokeerimine hakkab taas asenduma ülima naiselikkuse vaba väljendusega,» rääkis Kärblane.

Milano moenädalal osalemise kogemus andis Triin Kärblasele võimaluse olla nähtav nii rahvusvaheliselt kui ka kodumaal. Moebränd NYMF tutvustas oma loomingut Milano moenädala raames toimuva Emerging talents show raames. See on moemaailma tõusvaid tähtesid tutvustav moenädala osa, kus osalemiseks saadetakse igal aastal kutse viiele disainerile, kelle töö on moemaailma tipptegijatele silma jäänud.

Milano moenädala korraldajate tähelepanu köitis NYMFi moesõu Tallinn Fashion Weekil, kus disainer Triin Kärblane esmaesitles oma kollektsiooni «Portaal». Milano moelaval näitas NYMF kollektsiooni kümmet kleiti, mis sobisid ideaalselt küllusliku Visconti palee atmosfääri.