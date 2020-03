Asjad, mis peaks olema lastele lubatud, aga vanemad siiski keelavad

Väikese lapse vanemal tuleb suust üsna hõlpsasti sõna «ei». Otseloomulikult tuleb väikest avastajat turvalisuse huvides piirata, kuid pidev keelamine muutub pikas perspektiivis arengut pärssivaks.

Siin on mõned tegevused, mida ei tohiks mitte mingil juhul lapsele keelata:

Proovimine

Kärsitutel vanematel on lihtsam ise asi ära teha, kui vaadata, kuidas laps pusserdades aega raiskab. Tasub siiski meeles pidada, et kui sa ei anna lapsele võimalust proovida, ta ei õpigi asju ootuspäraselt tegema.

Seisa lapse kõrval ja jälgi, kuidas ta toimetab. Paigale naelutatus võib sulle keeruliseks osutuda, aga lapse iseseisvuse arendamise vaatenurgast on need olulised minutid.

Ebaõnnestumine

Öeldakse, et eksimine on kingitus. Lapsevanematel on kiusatus laste kogemusi siluda ja võsukest pettumusest säästa. Ebaõnnestumisel on kaks olulist õppetundi: esiteks enda vigadest õppimine tekitab enneolematut naudingut, isegi, kui see tähendab esialgset kurbusetunnet. Teiseks õpib laps, et vigade tegemine ja ebaõnnestumine ei ole maailma lõpp, vaid neist saab edasi liikuda. Mõtled, et kui hoiad last kõigest mittepanustavast eemale, oled parim lapsevanem. Tegelikult on see suurim karuteene.

Keeldumine

Enamasti keelatakse last põhjusega, aga pahatihti ka asjata. Küsi endalt alati, mis on halvim, mis tema tegevusest juhtuda saab? Oluline lubada lapsel kasutada õigust keeldumiseks, mis see on ohutu ja asjakohane. See ei tähenda, et sa peaksid lapsele alluma, aga luba tal kergemaid asju ise otsustada.

Valimine

Vanematel on lihtsam ise dikteerida, mida laps kannab ja päeval sööb. Tasub siiski meeles pidada, et riiete valimine ja toidu organiseerimine tuleb laias laastus nagunii selgeks saada ja vanemana jääb üle ainult pisut suunata. Väikelaps võiks saada valida, mis värvi riided ta täna selga panna soovib.

Sodimine ja plätserdamine

Kata laud/põrand kilega ja luba lapsel värvidega teha kõike loomingulist, mis tal pähe tuleb. Pole hullu, kui riided, juuksed, nahk määrdub - soe vesi on olemas, et hiljem pesta. Ka suuremad lapsed soovivad kompida erinevaid tekstuure ja kujundeid.

Haiget saamine

Loomulikult on vanema ülesandeks tagada, et laps ei saaks tõsiseid vigastusi. Kerged koksud ja müksud on üldjuhul õpetlikud ja osa elust, mida ei tohiks mitte mingil juhul ära hoida. Püüa vältida olukordi, kus sa kohe lapse juurde tõttad, kui too kukub. Tihti ei saa ta haigetki ja hakkab hoopis vanema reaktsiooni peale nutma.

Oma keha avastamine

Kui väikelaps puudutab enda intiimpiirkonda, ei saa seda lugeda seksuaalseks tegevuseks. Väikelaps ei tea, mis on seks ja oma keha puudutamine on lihtsalt hea.

Puudutamist ei tohi keelata, sest see õpetab last oma keha tundma. Siiski tasub lapsele õpetada, et kuigi puudutamine on normaalne ja lubatud, on see privaatne ja intiimne tegevus, ega ole teiste juuresolekul tavapärane.

Täiskasvanute vestlusesse sekkumine