Kanal 2 ⟩ Erisaade «Päriselu lood: Ettevaatust, epideemia!» lahkab koroonapaanikat

Maailma on tabanud koroonapaanika, mis mõjutab nii turismisektorit kui ka maailma börse. Kuidas on Eesti valmis võitluseks mõne ohtliku viirusega? Saates analüüsivad tekkinud olukorda oma ala spetsialistid ja juhtivad epidemioloogid.

«Arvestades seda kogemust, mis oli omal ajal SARSi epideemia ajal aastatel 2002-2003, tuleb öelda, et need andmed, mida hiinlased nüüd uue koroonaviiruse leviku kohta on edastanud, on olnud täiesti adekvaatsed,» kinnitab epidemioloog Kuulo Kutsar.