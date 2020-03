Asta Vender on ise kirjutanud luuletuses «Pisibiograafia»: «Laual on pliiats ja paber on ootel, et keegi joonistaks lapsi ja roose.» Just see ta peamiselt oligi – lasteraamatute illustraator. Aga temalt pärineb ka hulganisti eksliibriseid, graafikat ja piltpostkaarte.