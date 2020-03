5 trendikat käekotti, mida sel kevadel kanda

Disainerid Michael Kors, Jonathan Simkhai, Coach ja paljud teised võtsid hoiakuks, et mida suurem kott, seda parem. Ka muidu pisikesed teatrisse mineku kotid on nüüdsest suuremad.

Miks rahulduda ühe kanderihmaga, kui võiks olla kaks? Michael Korsi, Tory Burchi ja Straudi disainivalikus on sellised uhked aksessuaarid juba olemas ja neid võib kanda nii, kuidas endal soov on – pikem rihm üle õla või lühema rihmaga käe otsas.

Tulevik on kohal ja see peegeldub ka kottides, mis on nõnda valgustpeegeldavad, et näed sellelt omaenda nägu.