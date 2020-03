7 viisi, kuidas porgandimahl on sinu kehale kasulik

Porgandid sisaldavad beetakaroteeni, kiudaineid ja antioksüdante, millel on teadagi muljetavaldavad kasutegurid sinu kehale. Kuigi ka kooritud porgandid on suupisteteks hea valik, siis porgandimahla joomine võimaldab sul veegi rohkem vitamiine ja mineraale hankida.

Kõige toitvam viis porgandimahla manustada on kasutada seda smuutide valmistamisel. Porgandis sisalduvad kiudained hoiavad veresuhkru taseme stabiilsena.

Toome sinuni seitse erinevat viisi, kuidas porgandimahl sinu tervisele kasulik on.

Tugevdab immuunsussüsteemi

Nüüd, kui gripihooaeg on ametlikult täies hoos, pole paremat aega immuunsussüsteemi tugevdamisele keskendumiseks, et endast kõik ebameeldivad viirused eemale tõrjuda. Lisaks tervislikult toitumisele, regulaarsele liikumisele ning korralikule magamisele, on porgandimahla joomine samuti suurepärane viis keha kaitsmiseks.

«Porgandimahl pakub suurepärase koguse immuunsust toetavat C-vitamiini,» tunnistab dr Amy Gorin. «Meie keha ei suuda iseseisvalt C-vitamiini sünteesida, seetõttu peame toitaineid saama toidust või toidulisanditest.»

Parandab nägemist

Kui mõelda veel porgandi söömisega kaasnevatele tervislikele mõjudele, siis see tugevdab ka silmanägemist. See on tõsi: porgandite vitamiiniprofiil on suurepärane nägemise parandaja. «Porgand sisaldab A-vitamiini, mis pole mitte ainult võimas antioksüdant vaid on silmade tervise puhul üks kõige olulisemaid toitaineid,» tõdeb joogastuudio The Happie House asutaja Lisa Samuels. «A-vitamiini puudus võib põhjustada pimedust ja Bitot'i laike ehk keratiini kogunemist silma sidekestale.»

Vähendab isu ebatervislike suupistete suhtes

Tihtipeale tühjakõhutunnet tundes, kipuvad inimesed sööma täiesti suvalisi asju. Selleks on kas näiteks kott krõpse, kommid müügiautomaadist või muu ebatervislik. Klaasi porgandimahla joomine aitab seda vajadust vähendada, kuid selle mõju inimese rahulolutunde osas pole tõestatud. «Tass porgandimahla annab inimese kehale üllatavalt palju valku - rohkem kui kaks grammi. See annab ka umbes sama palju kiudaineid. Mõlemad toitained aitavad kauem täiskõhutunnet hoida,» räägib Gorin.

Parandab naha seisukorda

Vesi võib märkimisväärselt parandada sinu naha seisukorda. Samas aitab seda teha ka porgandimahl. Samuti aitab kaasa haavadel kiiremini paraneda. «Lisaks A-vitamiinile sisaldab porgandimahl veel ühte väga olulist immuunsust tugevdavat antioksüdanti - C-vitamiini,» sõnab Samuels. «C-vitamiin on haavade paranemisel väga oluline detail, kuna see soodustab kollageeni ja sidekudedes leiduva valgu tootmist. Andioksüdandina aitab see kehal vältida rakukahjustuste teket.»

Aitab vererõhku kontrolli all hoida

Kui sul on probleeme kõrge vererõhuga, aitab klaasi porgandimahla joomine lihtsasti seda kontrolli alla saada. «Kaalium on mineraal, mis on oluline kehas naatriumi mõju vastu võitlemisel ning vererõhu taseme stabiliseerimisel,» tõdeb Gorin. «Kuna porgandimahl on suurepärane kaaliumi allikas, annab see kehale palju rohkem kasulikke aineid, kui arvata oskame.»

Aitab vältida puhitust