PÄEVAHOROSKOOP ⟩ 3. märts: Kalad tõusevad karjääriredelil, Jäär tegeleb lastega

Kui on vaja pereliikmetega rääkida raha- ja kinnisvaraasjust, võta see teema jutuks. Suudate teemat arendada asjalikult ja edasiviivalt.

Kui sul on mõni projekt pooleli või mingi ülesanne täitmata, sest see tundus raske ja igav, siis nüüd on aeg need asjad lõpule viia.