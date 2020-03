8 tegevust, mida mehed voodis näha ei soovi

1. Nutmine. Pisarad on vahel kerged tulema, eriti kui hormoonid möllavad. Siiski peab enamik mehi nutmist kas seksi ajal või enne seda üsna kirgetapvaks.

2. Loomahäälte tegemine. Tundub, et kui lased voodis oma sisemise looma välja, siis väljuvad su suust ka mõned loomadele omased häälitsused, rõhitsused ja hirnatused. Kui tegemist pole seksika «kurrnjäuga», ei kuulu see voodisse.

3. Tagumise ukse sulgemine. Enamik kutte on anaalist huvitatud, see on fakt. Aga kui anaalseks pole sinu jaoks, siis ei pea sa seda tegema. Siinkohal käib jutt mitte penetratsioonist vaid lihtsalt mängudest. Kui kutt soovib su päraku ümber oma sõrme või keelega ringe teha, siis pole enam mõtet hakata hügieeni peale mõtlema, sest ta teab nagunii, millega riskib. Pealegi - äkki hakkab selline mäng sulle isegi meeldima?

4. Naha märgistamine. Kerge näksamine kaelast, kõrvast, nibust jms on vägagi kuum, kuid hambajäljed pole ägedad ning maasikate tegemine ilma vastava kokkuleppeta võiks jääda keskkooliaegadesse.

5. Kuivtöötlus. Kuiva suuga oraalseks on väga ebamugav. Tõenäoliselt mõlemale. Seega kui tead, et mõte peenisest sul suud vett jooksma ei võta, siis kasuta ka suuseksi puhul libestit. Enamasti ei tule selle kasutamine kahjuks ka meheau käega stimuleerimisel ega seksi juures üldse. Libestit ei maksa karta.

6. Ära küsi, lihtsalt suuna. Kui soovid poosi vahetada, siis on üsna kohmakas kahe asendi vahepeal hakata läbirääkimisi pidama, et mis järgmiseks. Sul on mõte olemas? Väga hea, võta poos sisse, küll kaaslane aru saab ning kaasa tuleb. Küsimise asemel võib aga näiteks seksikalt käsklusi esitada: «Võta mind!» on päris kindlasti asi, mida su partner voodis kuulda soovib.

7. Ära kutsu teda issiks. Ära kutsu teda üldse ühekski pereliikmeks. Välja arvatud siis, kui see teid mõlemat erutab ning on varem kokku lepitud. See ei ole kindlasti asi, mida lihtsalt ühel hetkel öelda.