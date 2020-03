Viis toiduainet, mis aitavad su hammastel puhtana püsida

On kindel, et need tervislikud suupisted ei asenda kahte hambapesu päevas, kuid aitavad vähemalt hammastel püsida puhtana nende vahelisel ajal.

Ülemaailmsel suuõõne tervisepäeval jagas oma tervisenõu hambaarst Sakina Syedi, kes on Londonis tegutseva Bupa hambaravi suuhügieenispetsialist. Samuti jagas selgitusi Briti hambaarst Damien Walmsley, kelle soovituste seas olid nii «naturaalsed hambaharjad», mis aitavad säilitada naeratust, kui ka mõned toiduained, mida tuleks pigem vältida.

Looduslikud «hambaharjad»

Õunad

Nagu öeldakse: «Üks õun päevas hoiab eemal hambaarsti». Sakina Syedi sõnul võib õunte kiuline koor aidata hambaid puhastada ning mõjuta igemetele stimuleerivalt. «Mahlane viljaliha sobib hästi ka hammaste vahelt muude toidujääkide eemaldamiseks. Muidugi võib mõnikord isegi õun hammaste vahele takerduda.»

Siiski märgib naine, et õunad sisaldavad palju looduslikke suhkruid ning seetõttu ei tohiks unustada loputada suud peale õuna söömist, et suhkur ning happed ei jääks igemetesse ega nende ümber.

Salatid

Õigemini on nendeks vaid lehtköögiviljad, näiteks lehtkapsas, spinat ja seller. Nad on täis kiudaineid ning samas vägagi madala kalorisisaldusega. Nii nagu õunte puhul, tähendab see seda, et nad on suurepärased hammaste toidujääkidest puhastamisel. Samas sisaldavad lehtkapsas, spinat ning seller ka palju kaltsiumi, mis hoiab hambaid tugevatena.

«Me kõik teame, et köögiviljade sobitamine laste toidulauale võib olla suureks proovikiviks, kuid mõne lehtkapsa või spinati purustatuna söögi sisse ära peitmine, võib kujuneda suurepäraseks viisiks köögiviljade armastuse kasvatamise suunas,» soovitab Syed.

Porgandid

Kiuline puu- ja köögivili on hammastele väga hea. Kuid porgandil on ka muid eeliseid. Näiteks krõmpsuvad toidud vajavad rohkem läbi närimist, mis omakorda stimuleerib igemeid, soodustab sülje tootmist ning puhastab hambaid loomulikul teel. Lisaks sisaldavad porgandid ka mitmeid B-vitamiine, mis võitlevad bakterite vastu.

Pähklid

See on ammu teada, et pähklid on imeline toit. Nad sisaldavad tervislikke rasvu, valke ja mis on hammaste jaoks kõige olulisem - neil on sarnaselt porgandile sülge tekitav närimisel tekkiv toime. Lisaks märgib Syed, et pähklid on täis kaltsiumi, mis on tervisliku toitumise puhul väga oluline tegur.

Juust

Syed lisab, et juustu tuleb kindlasti süüa mõõdukalt. Juustul on vaid siis puhastav mõju hammastele, kui seda ei sööda liiga palju. «See sisaldab palju fosfaate ning kaltsiumi, mis tugevdavad loomulikul teel hambaid ja luid kuid aitab tasakaalustada ka pH taset suus, mis tähendab vähem kahjulikku hapet ning rohkem puhastavat sülge.»

Toidud, mida võiksid vältida

Maiustused