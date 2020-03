11 märki, mis viitavad suuprobleemidele

Erkpunane keel

Kui sa ei söönud just maitsvat punast pulgakommi, võib erkpunane keel anda märku vitamiinipuudusest - eriti B12-vitamiinist ja rauast. Nii B12-vitamiini kui ka rauda kasutab organism keele papillide moodustamisel - väikesed «punnid» keele pinnal, mis hoiavad meie maitsemeeli. Nende ainete puudus on sageli tavaline taimetoitlaste, veganite ja kõigi teiste puhul, kes ei söö liha. Lisaks toidulisanditele on võimalik rauda omastada ka muudmoodi kui lehtköögivilju ja kaunvilju tarbides.

Mustad täpid

Meie keelte pinnal olevad papillid kasvavad kogu elu jooksul. Olenemata sellest, kui palju me närime, võivad papillid kokku kasvada. Selle tagajärjel võib keel muutuda mustemaks ning keel karvasemaks. See võib kahjustada ka hammaste tervist, lastes lihtsamini ligi baktereid. Papillide kinnikasvamise põhjuseks on sageli suitsetamine, liigne kohvi tarbimine või halb hambahügieen. Suitsetamisest loobumisega, kohvi tarbimise reguleerimisega ning hammaste nõuetekohase hügieeni järgimisega puhastuvad kindlasti ka keelele tekkinud karvakesed.

Põletustunne

Õnneks ei kaasne põletustundega keelel tõsisemaid terviseprobleeme. Põletustunne võib olla hormonaalne ning menopausijärgsed naised kogevad seda sageli. Kui see pole menopausist tingitud, võib põletustunde tekitada ka sinu valitud hambapasta. Naatriumlaurüülsulfaati sisaldav hambapasta võib põhjustada suus allergilisi reaktsioone ja ärritust.

Veritsevad igemed

Ehkki mõned inimesed seostavad igemete veritsemist liigse hambaniidi kasutamisega või liiga tugeva hambapesuga, on see tegelikult igemehaiguste esimene märk. Igemepõletikku põhjustab igeme naastude suurenemine. Kahjuks võib see areneda olukorraks, mil igemed eralduvad hammastest ning nende vahele tekivad vahed, mille kaudu on bakteritel lihtsam inimese organismi pääseda.

Kui kahtlustad, et sul on igemepõletik, on ülioluline minna hambaarsti juurde. Kui kasutad hambaniiti, siis liiguta seda õrnalt hammaste vahel igemeid puutumata.

«Kodujuustu valged» igemed

Kuigi kodujuust on imeline toiduaine, ei taha sa ilmselt kunagi kuulda, et keegi seda sinu tervisesümptomite kirjelduses kasutaks. Paistes ja valge kattega kaetud keel viitab suuõõne probleemidele. Täpsemalt pärmseene infektsioonile, mis on põhjustatud pärmi üleküllusest suuõõnes. Nii tupe pärmseente kui ka suuõõne pärmseente infektsioonide korral on probleemi põhjuseks tihti antibiootikumid.

Antibiootikume kasutatakse bakterite tapmiseks ja kui need viivad organismis tasakaalu paigast, võib pärmseen kehas võimust võtta. Muude suuõõne riskifaktorite hulka kuuluvad näiteks nõrk immuunsussüsteem, diabeet, suitsetamine ning suukuivust põhjustavad faktorid.

Hea hambahügieen ning probiootikumirikkad toidud võivad aidata vabaneda valgest kihist keelel.

Kahvatud igemed

Tervete igemete värvus varieerub üldiselt heleroosast lilla ja pruunini. Muretsemiseks on põhjust aga alles siis, kui igemete värv on muutunud kahvatu roosaks. Kahvatud igemed on seotud aneemiaga - verehaigusega, mis tuleneb punaste vereliblede ja hemoglobiini madalast sisaldusest veres. Kui kahvatute igemetega kaasnevad muud aneemilised sümptomid, nagu näiteks väsimus, tuleks kindlasti esimesel võimalusel arstiga konsulteerida.

