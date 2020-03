Psüühikahäirega Egon vedas asenduskodust lapsi minema ja söötis neile sisse kahtlaseid tablette

Taheva Sanatooriumi juhataja Jane Kask. FOTO: Kuvatõmmis Kuuuurija

Eesti politsei kinnitab, et antud probleem on laiem, kui paistab: «Probleem, mida märgite, ei paikne paraku ainult Valga vallas, vaid on üle Eesti ülimalt terav. Ainuüksi möödunud aastal sai politsei umbes 3000 teadet lastekodust, erikoolist või ka kodust omavoliliselt lahkunud ehk «põgenenud» alaealise kohta.»

Jooksusolijatele pakub põgenemine põnevust, nalja ja adrenaliini. Ka hiljem, kui Egon on kinnimajas, põgenevad lapsed asenduskodust ning varjuvad Egoni koju, sest kellelgi on võti.

Taheva Sanatooriumi nõukogu esimees Jüri Konrad mõistab, et Egoni lapsepõlv on olnud väga raske, aga et praegused kuriteod pidama saada, tuleks mees panna kinnisesse asutusse. «Väga kiire lahendus oleks, et Egon tuleb kinnisesse asutusse panna. See ei ole naljaasi, kui nad siin autoga ringi kütavad,» ütleb Konrad.

Taheva Sanatooriumi nõukogu esimees Jüri Konrad. FOTO: Kuvatõmmis Kuuuurija

Psüühikahäirega Egon on ka varasemalt võimudele silma jäänud. Küll on ta sari-hädaabiliinile helistaja, lisaks teinud Viljandi loomade varjupaigale pommiähvarduse ja pannud toime mitu internetikelmust.