Vangi naine toob uudiseid: vanglas on lahvatanud uus, ülituline draama!

Tellijale

Kui mõni aeg tagasi oli mure, et vale inimene keetis õigete inimeste potiga endale midagi süüa, siis sel korral on aktuaalne panni-draama. Vale inimene praadis õigete inimeste panniga midagi ja nüüd ei ole enam sektoris õigetele inimestele panni. Ja keegi veel julgeb öelda, et energia on hookus-pookus?

Kaarel on sellest muidugi mõõdukalt häiritud, sest tema jaoks ei ole sellist duaalsust maailmas enam ammu olemas. Eks tal ole ju õigus ka. Ainult kontseptsioonid saavad olla õiged või valed. Näiteks ma usun, et vale on varastada, kuid on õige vargus üles tunnistada. Ah, kes sellest enam aru saabki, võib ju olla, et me oleme lihtsalt lillelapsed või muidu natuke sõgedad. Hipide lapsed.