Prepper paanitseb: mina oma lapsi täna kooli ei saatnud, sest äkki on «Korontšik» ka kooli tulemas

Minu suurim hirmulaine oli ära neli-viis nädalat tagasi. Võite mu elule tagasi vaadata, neli ja pool nädalat tagasi käisin ma poes kinnastega, mitu käiku, et lisaks olemasolevale kraamile veel juurde tuua.

Ja selle ereda päikese käes jõuan täna tundeni, et polegi nagu midagi muretseda vaja. Saadaks lapse hommikul kooli ja läheks ise aga uuesti poodi, igaks juhuks, ostaks veel, ja pole poeviiruseid küll karta vaja. Ja et see kuulus viirus, kui tuleb, ei põhjusta ju nii suurt suremust midagi. Mina võiks küll ellu jääda, olen karastunud ja terve. Laps muidugi ka, temal statistitliselt oleks lausa raske selle viiruse läbi manalateele minna.

Aga.

Aga.

Kui igaüks mõtleb nii, siis on viiruse levikuvõimalus suurem ja ta jõuab nendeni, kes on nõrgad ja vanad, potentsiaalsed haiglasüsteemide ummistajad. Ma olin ülimalt üllatunud seda uudist märgates: Inglismaal olla kokku 15, heal juhul 28 voodit raskete komplikatsioonidega kopsuhaiguste raviks.

Eestis on siis näiteks... viis sellist voodit, ma pakun.

(Elu on ikka nii sürr, pidevalt on tunne, et raputaks end sellest unest üles nüüd ka!)

Ühesõnaga, meil on nii emotsionaalselt kui bumerang-efektiga logistiliselt-materiaalselt nii palju kaotada. Vanaemad ja vanaisad. Ja kui meil, noortel ja keskealistel, näiteks pimesool valutab, kas me pääseme haiglaukse juures löögile?

Nii et see on väga võlts lohutus, et las ma põen selle viiruse ära. Kuigi ma ilmselt mõni päev tagasi ka ise seda siin kirjutasin. Kui rohkem mõtlen, siis saan aru, et meil on kõigil ühine vastutus. Samamoodi nagu vaktsineerimispooldajad räägivad ühisest vastutusest. Meie kõigi ühine vastutus peaks olema praegu istuda kodus ja võimalikult vähe füüsiliselt omavahel suhelda. Ootaks selle tsunami ära ja võidaks aega, igaüks oma kodus. Aeg tiksub meie kasuks, sest kusagil teadlased töötavad.

Ma ei tea, kas koolides on sellise otsuse õigus konkreetse kooli juhtkonna käes?

Või on koolid nii hierarhiline süsteem, et peavad ootama haridusministeeriumist käsku: nüüd võime oma kooli koduõppele (ja e-õppele) suunata?

Võimalik, et üha enam on koolides inimesi, kes tahaksid selle ära teha, «Kool jääb ära» sõnumi laiali saata. Homme on ju koolivaheajajärgne päev. Eriti linnades, kus rahvas rikkam (ja kus pole midagi normaalset talvevaheajal ehk teha ka, võrreldes talueluga), olenevalt koolist, võib-olla lausa iga teine laps on käinud vaheajal välismaal. Kes Tais suplemas, kes Itaalias suusatamas.

Saate aru, Tais, Itaalias... Epitsentrites.

Paljudes peades käib täna see mõttekäik?