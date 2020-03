Kuidas paremini suhtes olles oma iseseisvust säilitada

Armunud olemine on üks parimaid tundeid maailmas. Enamik meist armastab suhtes olles pühendada oma aega suuresti vaid partnerile. Paljud inimesed ei suuda aga suhtes tekkinud mugavustunnet reaalse maailmaga tasakaalus hoida.

Partner võib olla küll sinu parim sõber, kellega koos teleka ees vedeleda või vaikust nautida. Samuti inimene, keda saad kõige osas usaldada ning teda tigimusteta armastada. Kuid harmoonia suhtes põhineb suuresti indiviidina iseseisvuse säilitamises. Ei tohi unustada, et nii sinul kui ka sinu kaaslasel on omad sõbrad ning hobid.

Üksteise iseseisvuse aksepteerimine on ülioluline, et suhtes emotsioonid ja teineteise mõistmine tasakaalus oleks. Kui kumbki osapooltest tunneb, et on oma iseseisvust kaotamas, tuleks suhtes mõned sammud tagasi astuda, et osapool suudaks end taas rohkem väärtustama hakata.

Allpool toodud nõuanded ei tee sind mitte ainult õnnelikumaks, vaid lisavad sinu suhtele veelgi rohkem sädet juurde.

Ainult sina vastutad oma tunnete eest

Üks levinumaid «vigu», mida tehakse, on oma õnne sidumine teise inimesega. Tegelikkuses on meie tunded ja emotsioonid vaid osa meist enesest ning meie endi vastutada. Mitte keegi teine ei saa sind õnnelikuks teha, kui sa enda õnne oma seest üles ei leia ning ei luba endal õnnelik olla. Jah, sa vajad oma partnerilt turvatunnet ning armastust, kuid kokkuvõttes oled ainuke inimene, kes suudab oma tunnete üle kontrolli hoida ning end õnnelikuks teha.

Ei ütlemine pole alati halb

Pead oma partneriga õppima üksteisele ei ütlema. Arvamus, et pead alati nõustuma kõigega, mida partner sinult soovib, on küllaltki väär. See paneb sind oma soove alla suruma ning kaotama oma arvamust. Samuti tekitab sinus suure tõenäosusega halbu emotsioone ning kibestumist, mis omakorda õõnestab omavahelist usaldust ning viib suhte harmoonia tasakaalust välja. Kui sinu partner ütleb sulle aeg-ajalt mõningate asjade suhtes ei, siis aksepteeri seda ning liigu edasi. See annab ka sulle vabaduse mõnikord öelda ei. Samas tuleb osata seda õigel ajal kasutada.

Mõista, mis on sinu jaoks oluline

Tõsiasi, millega tuleb leppida, on see, et pole olemas kahte täpselt samasugust inimest. Partneritel on siiski mingite asjade osas erinevad prioriteedid ja väärtused. Võib-olla soovib tema sel hetkel rohkem tööle keskenduda, kui sina pigem sooviksid suhtesse panustada. Seadke partneriga oma prioriteedid paika. See toob kaasa kompromisside tegemist, aga sellega kaasneb vabadust mõlema partneri suhtes, mis on nende tervise huvides hädavajalik.

Ära unusta oma sõpru

Sagedane nähtus suhetes on oma partneri üleväärtustamine ning sõprade tahaplaanile seadmine. Sinu õnne ja sisemise rahulolu huvides on oluline, et käiksid aeg-ajalt sõpradega väljas ilma oma partnerita. Samuti, et annaksid oma partnerile võimalusi minna sõpradega välja nii, et sa kaasa ei lähe. See mitte ainult ei suurenda usaldust partnerite vahel, vaid suurendab ka üksteise iseseisvuse tunnustamist.

Armasta ennast