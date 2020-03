Kolm asja, mida alati kaasas kanda - ühel päeval päästavad need su elu

Need on kolm asja, mida alati omal kotis kaasas kanda:

Oletame, et eksid looduses ära, aitavad tikud sul õhtu hakul tule süüdata. Tuli aitab hoida alajahtumise eest ja päästemeeskonnal on sind hea selle järgi üles leida.

Oletame, et oled märgades tingimustes ja kuivi oksi kusagilt ei leia. Tule süütamiseks on vaja abivahendit, milleks sobib hästi vaseliiniga kaetud puuvillapallike. Vaseliin on kergesti süttiv.

Sul on vaja midagi, millega vett puhastada ja selleks sobib kompaktne «kõrs», mille sees on filter. Sellega saab hakkama ka kõige nigelamates oludes. Vett võib juua kasvõi porilombist ja see päästab su elu, sest puhas vesi on elu säilimiseks kõige olulisem.