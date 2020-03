REISIKIRI ⟩ Maailma pikima õhuraudteega saab lennelda üle Armeenia

Halidzori-Tatevi õhuraudtee, mille ametlik nimi on tõlkes «Tatevi tiivad», koosneb kahest liinist. Kummagi liini jaoks on kasutusel kolm kaablit – kaks kaablit on kasutusel gondli riputamiseks ja kolmas kaabel gondli vedamiseks. Mõlemad gondlid mahutavad 25–30 reisijat. Reisi eripäraks on, et gondlid liiguvad üheaegselt. See tähendab, et reis Halidzori külast kloostri poole algab samal ajal, kui reis Tatevi kloostrist Halidzori küla poole.