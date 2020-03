Viis asja, mida sa orgasmide kohta ei pruugi teada

Orgasmid on rindadele head

Orgasmid vallandavad su kehas oksütotsiini. See on nn õnnehormoon, mis tekitab sulle hea enesetunde ning väidab, et oled armunud inimesse, keda kohtasid vaid nädal tagasi. Jah, oksütotsiin toob kaasa nii head kui halba, ent üks hea asi, mida sa ei pruukinud teada, on see, et ta vähendab kartsinogeene, mis tekitavad rinnavähki? Jah, seega iga kord, kui vajad põhjust seksimiseks või orgasmi saamiseks, siis mõtle, et teed seda oma tervise nimel!

Sa ei tunne orgasmi ajal valu

Peavalu, krambid, paraned vigastusest? Pane valuvaigistikarp riiulisse tagasi ning võta sealt hoopis vibraator. Eelmises punktis mainitud hormoon oksütotsiin, mis vabaneb peale kliimaksit, toob endaga kaasa 8-10 valuvaba minutit koos ülima lõõgastusega. Ent kui oled parajasti kohas, kus sellist naturaalset valuvaigistit nagu orgasm manustada ei saa, näiteks haiglas või kontoris, siis mõned uuringud võidavad, et isegi seksi peale mõtlemine aitab valu leevendada. Pealegi - valu juurde ei tekita mõtlemine kindlasti, seega miks mitte proovida.

Luksumine kaob kui imeväel

Ig Nobeli auhinna (satiiriline auhind) võitnud teadlased avastasid kogemata lollikindla lahenduse luksumise lõpetamiseks. Ilma detailidesse laskumata sisaldas lahendus inimest, kes oli 72 tundi järjest luksunud, ühte sõrme ning ühte pärakut. Ent see pole oluline. Oluline on see, et oma katse käitus avastasid nad selle, et orgasmi saamine stimuleerib uitnärvi, mis peatab luksumise. Kõlab palju parema lahendusena luksumisele, kui see, et keegi sind ehmatab, eksole.

Orgasmid on justkui hea vein

Inimestele öeldakse alatihti, et seksuaalelu tipphetk on kuskil kolmekümnendate ning neljakümnendate eluaastate kandis. Aga peale seda? Orgasmivaba allakäiguspiraal? Ei! Ühe teadusuuringu kohaselt muutuvad orgasmid nii tiheduse kui kvaliteedi poolest vanusega hoopis paremaks. Seksi ajal orgasmi kogevate naiste osakaal suurenes vanusest 18 kuni vanuseni 50 tervelt kümme protsenti! Seega on kindlasti midagi, mida vanemaks saades veel oodata.

Orgasmid on geneetilised