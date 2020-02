5 imelikku unenäosümbolit koos seletustega

Füüsilised intiimsused lähedastega: Oma sõprade ning pereliikmetega intiimsuste jagamine või lausa seksimine on üks häirivamaid unenägusid, mida näha. Rahune, see ei tähenda, et tahaksid unes nähtut päriselt korda saata. Seksuaalsed unenäod annavad enamasti aimu soovist kellegagi ühendust leida. See võib olla märk, et igatsed kellegi armastust, see võib olla teie praeguse suhte peegeldus või hoopis soov unes nähtud inimese omadusi või arvamusi omaks võtta. Seega pole vaja imelike intiimsuste pärast oma unes muretseda, kuid tasub veidi aega võtta ning mõelda, millises seisus su suhe unenäos figureerinud inimesega parajasti on.

Moondunud genitaalid: Neli rinda? Kaks peenist? Peenise-vagiina seguorgan? Tagumikust välja kasvav saba? Mida nüüd?! Üldiselt on nii, et kui näed unes, et su genitaalidega toimub midagi kahtlast, siis on tegemist probleemiga sinu seksuaalsuses, loovuses või isiksuses. Olenevalt deformatsioonist võid näiteks kahelda oma seksuaalsuses või seksuaalses ihas. Ehk tekitab sinu seksuaalelu või selle puudumine sinu jaoks süütunnet, häbi või ärevust? Tegemist võib ka olla loomingulise purskega, mis vajaks välja elamist. Või ehk oled inimesena kasvamas või muutumas. Kui sul olid unes vastassoo genitaalid, siis tõenäoliselt tegeled sa mingil viisil parajasti oma iseloomu uinunud poole arendamisega. Peenise ja vagiina kombo aga tähistab seda, et sinu mehelikud ning naiselikud energiad on omavahel heas sümbioosis.

Kehalised eritised: Päriselus tegeleme oma kehaliste vajadustega tavaliselt suletud uste taga, ent unenägudes võib olukord olla sootuks vastupidine. Väga tavaline on näha unes, et pissid, kakad või menstrueerid avalikus kohas. Sellised unenäod on tavaliselt piinlikud juba siis, kui alles magad, ent ka pärast, kui oled ärganud ning meenutad, mida unes nägid. Sellised unenäod võivad olla märgiks ärevusest, privaatsusevajadusest või häbist ning pärineda hirmust enese väljendamise ees. Ebaõnnestunult tualeti otsimine võib olla märgiks sisemises konfliktist, kas jagada oma talente maailma või seda karta. Umbes tualetipott aga võib tähistada emotsionaalse kontrolli kadumist või suutmatust oma potentsiaali ära kasutada.

Alastus: Tõenäoliselt oleme me kõik näinud unenägu, milles ilmume kooli, tööle või olulisele üritusele ilma riieteta. See ei tähenda, et tahaksid salaja nudistiks hakata. Avalik alastus on klassikaline ärevuse-uni, mis räägib haavatavusest ning teiste ees oma kaitsemüüride langetamisest. Veidi intiimsem tähendus võib olla aga see, et sa kardad lähedust või inimestele oma tõeliste tunnete välja näitamist.