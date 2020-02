Sinu tähemärgile sobiv kristall, mis kaitseb halva energia eest

Kaitsvaid kristalle tuleb alati enda läheduses hoida, et need oleksid sinu energiaga otseses kaitsvas ühenduses.

Must turmaliin paljastab su ümber võltsid ja pahatahtlikud inimesed. See kristall on kui kaitsekilp, mis peegeldab negatiivse energia tagasi sinna, kust see tuli.