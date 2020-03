Raheli rasedus: kui äraaetud hobused lastakse maha, siis paksud rasedad saadetakse glükoositaluvustestile

Juba esimestel ämmaemanda visiitidel sain aru, et kogu selle lapseootuse peateemaks saab mu kaal. Ausalt öeldes tundus see irooniline ja ebaaus, sest ma olin terve elu dieetide ja trennidega mässates alati mõelnud, et jääks juba rasedaks – siis võiks rahulikult paks olla! Aga tuleb välja, et hoopis rasedad on need, kes igal minutil suutäisi loevad ja pidevalt oma kaalust rääkima peavad.