Külmikus või mitte - kuidas on mõistlikum sibulaid hoiustada?

Sibul on tõesti üks paljudest toiduainetest, mida ei tohiks jahutada. Kui oled oma sibula kunagi pikemaks ajaks külmkappi jätnud, siis ilmselt oled ka näinud mis sellega seal juhtuma hakkab. Tõde on see, et sibulat soovitatakse hoida jahedas kohas, kuid mitte päris külmkapis.

Sibula hoiustamine külmkapis

Külmkapis hoiustatuna hakkavad sibula tärklised kiiremini suhkruteks muunduma. Sibulad muutuvad pehmeks ja suhkruseks. Ilmselt oled tundnud, et hoides sibulat külmkapis teiste toiduainete (näiteks üritide või köögiviljade kõrval), kipuvad ka need lõpuks sibula järgi lõhnama. Samuti on tõestatud see, et külmkapis lähevad sibulad kordades kiiremini mädanema kui lihtsalt jahedas ja kuivas kohas hoiustamisel.

Pooliku sibula hoiustamine