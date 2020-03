Toitumisnõustaja annab aru: millest sa ilma jääd, kui jätad puu- ja juurviljad söömata?

Juurviljade puhul loevad maitse ja tekstuur

«Me kõik oleme tuttavad vähemalt ühe lapsega, kes brokkolit nähes nina krimpsutab ja nutma hakkab. Tõde on see, et mõnel inimesel ei tekigi kunagi head isu köögiviljade järele. See kehtib ka nende kohta, kellel on kõrgendatud tundlikus mõruda maitse osas,» selgitab nõustaja.

«Teiste jaoks leidub probleem tekstuuris. Paljud neist inimestest isegi ei vaevu endale juurvilju proovimiseks ostma, kuigi teavad, et seal peitub suur kogus vajalikke toitaineid.»

Inimesed asendavad köögivilju erinevate ravimitega

Köögiviljad on alati tervisliku toitumisega tihedalt seotud olnud eelkõige selletõttu, et nad sisaldavad suures annuses vitamiine, mineraale, kiudaineid ja taimseid ühendeid. Need aitavad võidelda haigustega, sisaldades suhteliselt vähe kaloreid.

«On tõestatud, et puuvilja- ja köögiviljarohke dieet võib vähendada südamehaiguste riski ja langetada kehakaalu. Kui asendada juur-, puu- ja köögiviljad erinevate kapslite ning tablettidega, hävitab see inimese mao,» nendib spetsialist.

Muuda oma toit kerge vaevaga tervislikumaks

«Enne, kui hakkan teile pakkuma erinevaid lahendusi, kuidas köögivilju toidus asendada, selgitan, milline toiduaine millist kasulikku vitamiini või mineraali sisaldab. Samuti kuidas valmistada maitsev söök koos köögiviljadega, et mõistaksite nende kasulikkust.»

Väike kogus soola võib toidu täiesti teiseks muuta

«Kui panete pannile korraga tüki võid ning lisate sellele veidi košerisoola ja praete selle seguga köögivilju, siis uskuge mind - varsti imestate ise ka kui maitsev see tegelikult on,» innustab ta.

«Paljud inimesed arvavad, et see pole oluline, millist soola ja rasvainet sa kasutad. Tegelikult pole see tõsi, sest need annavad toidule hoopis teistsuguse maitse kui lihtsalt õli ja tavalise peensoolaga küpsetamine.»

Suurem probleem peitub inimeste mõtlemises. Toitumisnõustaja selgitab murelikult, et tegelikult paljudel juhtudel inimesed soovivad teatud köögivilju süüa, aga saatuslikuks saab köögiviljade rikkalik valik, mis poes osteldes inimeste pead segamini ajavad. Samuti keerukad toiduvalmistamise tehnikad, sest osade köögiviljade valmistamiseks tuleb kasutada veidi keerulisemaid mooduseid kui lihtsalt läbi praadimine.

«Köögiviljade röstimine annab neile teravuse ning toob esile köögiviljadele omase loomuliku magususe. Mõned köögiviljad - nagu näiteks hernes, paprika ja porgand on maitselt magusad, mitte mõrud. Samas rooskapsad on enamus inimeste peadest juba lapsepõlvest saadik irdunud,» naerab Sally.

«Samuti on võimalik süüa köögivilju otseselt neisse mitte hambaid sisse löödes. Näiteks püreestatult või peeneks hakituna kastmesse, vormiroogadesse ja lihapallidesse peidetuna. Kui te ei tea, et köögiviljad on toitu peidetud, siis tõenäoliselt ka ei mõtle nende olemasolu peale.»

On avastatud, et mõne köögivilja tervislikkus on natukene kaheldav. Nende all peetakse silmas jääsalatit, mais ja baklažaan

Miks? Jääsalat ei sisalda piisavalt toitaineid, mida teistes lehtköögiviljades leidub. Mais sisaldab küllaltki palju suhkurt ning võib kiirelt veresuhkru taset veres tõsta. Baklažaan sisaldab solaniini, mis glükoalkaloidne mürk. Selle tõttu vajab ta ka kuumtöötlemist, kuna solaniin põhjustab põletikku. Samuti sisaldab baklažaan rohkem kaloreid kui arvata oskad ning kuna see on käsnjas köögivili, siis imab praadimisel rohkem rasvainet, mis muudab selle veel rasvasemaks.

Puu- ja köögiviljades peituvad vitamiinid ja toitained

A-vitamiin peidab end porgandites, bataadis ja spinatis. Samuti aprikoosides ja mangos.

Kaaliumi leidub artišokkides, spargelkapsas, nektariinieds, kiivides ja granaatõunades.

Puuviljad on ka head vedeliku- ja kiudaineallikad, mis muudavad puuvilju väga toitvaks. Pidage meeles, et ka puuviljad kipuvad sisaldama rohkem kaloreid kui köögiviljad. Samuti on nad suurema loodusliku suhkru sisaldusega - seda on eriti oluline teada, kui püüate oma veresuhkru taset kontrolli all hoida. Kõige mõistlikum on süüa terveid puuvilju, kui juua nende mahla, sest ilmselgelt on seal rohkem kiudaineid ja muid vitamiine kui lihtsalt mahlas.