Taimne Teisipäev: Võrumaa üllatab taimsete valikute rohkusega

Suppidest kiitis Taimse Teisipäeva meeskond Elopärli kõrvitsapüreesuppi, mis on ühtaegu siidine ning mahedamaitseline. Krõbedad kikerherned põhjas lisavad supile mõnusa krõmpsu ning vajaliku valguannuse.

Magusaarmastajate paradiis

Elopärlis on iga päev saadaval rikkalik valik tordilõike, millest kõik on taimsed ja gluteenivabad. Kohvi kõrvale saab valida suussulava toorjuustukoogi või mõnusalt hapuka mangotordi. Suhkrusõprade rõõmuks on tordivalikus ka rikkalikud brownie’d, porgandikook, peedi-šokolaaditort ja palju muud.

Taimne Teisipäev Rohkemat kui vaid toidukoht