Suurimad vead, mida suudlemisel vältida

Täiesti arusaamatu, miks osad inimesed enne huulte puudutamist keele suust välja ajavad. Keelega suudlemine on üldse selline tunnetuslik teema, kas teisele sobib või mitte. Selleks, et kaaslast mitte eemale peletada, ole keelega alguses veidi tagasihoidlikum.

Üleanalüüsimine, mida järgmisena teha, on nii läbinähtav ja eemalepeletav. See võib-olla toimib malemängus, aga mitte suudlemises.

3. Õrritamine on ühe korra nauditav, aga siis muutub jaburaks

Kaaslane soovib sind suudelda ja sa tõmbud õrritades eemale. See on ühe korra erutav, aga kui teed mitu korda, oled lihtsalt jobu.

4. Püüa oma süljeeritust kontrollida, et sellest ei saaks mõlemat tabav üleujutus

Suure süljeeritusega inimene ei pruugi murekohta märgata, aga teine tunneb, et peab lapi alla võtma.

5. Ära näksa partnerit, kui sa pole kindel, kas talle see meeldib

Kui sa pole kindel, kas kallimale meeldib huulest näksamine, ära katseta seda üldse. Võimalus on huulenäksamisest niisama juttu teha, mille käigus selgub kaaslase eelistus.

See on oluline piisava tasakaalu hoidmise jaoks. Kui su pea hoiab liiga pehmelt, on teisel osapoolel ebamugav suudelda. Suudlemise intensiivsus olgu ka paigas: eelistatakse mõõdukalt tugevat ja kirglikku, mitte passiivset ja unist.