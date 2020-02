Jumestuskunstnik annab nõu: lihtne viis oma meigipintslite puhastamiseks

See on täiesti tavaline, et meigipintslite kasutamisel jäävad toodetest jäljed. Pintsel ei saa peale jäänud jumestustoodetest puhtaks ning peab tegema lisapuhastust. The Guardian uuris jumestuskunstnik Ellie Tobinilt, kuidas pintslid siiski lihtsa vaevaga puhtaks saada.