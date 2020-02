Peakokk selgitab, kui kaua on mõistlik kana külmutatuna külmkapis hoida

The Centers for Disease Control and Prevention keskuse andmetel põeb igal aastal ligikaudu 48 miljonit inimest (ehk umbes üks kuuest ameeriklasest) toidust põhjustatud haigusi. Keetmata munades ja linnulihas leiduv patogeen Salmonella on teine peamine põhjus selliste haiguste tekkel.

Söögikoha HelloFresh peakoka Claudia Sidoti selgitas, et oluline on õppida tajuma õiget hetke, mil veel värsket kana on võimalik kasutada.

Kuidas aru saada, et toores kana on halvaks läinud?

On olemas kolm lihtsat viisi, mille puhul saad koheselt kindlaks teha, kas kana on külmkapis seistes halvaks läinud või mitte.

Otsi värvimuutusi

Kõige pealt soovitab peakokk Sidoti otsida lihal värvimuutusi: «Toores värske kana peaks eelkõige olema roosa. Halvaks minnes muutub liha värvus hallikaks. Kui värv tundub tuhmim kui värske liha puhul, peaksite selle kohe läbi küpsetama. Kui aga kana on muutunud juba halliks, peaks selle kiiremas korras ära viskama,» räägib ta.

Usalda oma nina

«Riknenud toores kana on väga tugeva lõhnaga. Kui kanalihale on juurde tulnud hapukas lõhn, on kõige kindlam see oma tervise huvides ära visata,» soovitab kokk.

Usalda oma sõrmi

Sidona räägib, et väga oluline on võtta julgus kokku ja liha korraks läbi katsuda. Kui see on muutunud limaseks ja lima ei kao peale liha vee all pesemist ära, on liha tõenäoliselt juba halvaks läinud.

Kas on võimalik päästa külmikus riknenud toorest kana?

Sidoti sõnul on kõige mõistlikum riknenud kana oma tervise huvides siiski ära visata. «Kana on tavaliselt kõlblik ka kuni kaks päeva peale säilivustähtaja möödumist. Oluline on meeles pidada, et kui kana lõhn on juba muutunud ja pakendil oleva «müüa kuni» kuupäev on ületatud, siis tegelikult pole enam mõistlik seda toodet süüa.»

Kui kaua säilib keedetud kana külmkapis?

«Keedetud kana on võimalik külmkapis hoida kolm kuni neli päeva, olenevalt hoiustamise tingimustest,» ütleb Sidoti. «Kui soovid selle säilivusaega veelgi pikendada, võid kana pista hoopiski sügavkülma, kus keedetud kana säilib umbkaudselt kuni kolm kuud ja toores kana üks kuni kaks päeva. Pärast liha sügavkülmas hoidmist aseta liha külmkappi sulama kasutamise päevale eelneval õhtul.»

Soovitavalt siiski ära hoia keedetud liha oma külmkapis üle nädala. Selleks, et kindlaks teha, kas keedetud liha veel kõlbab, usalda taas oma nina. Kui lihale on lisandunud rääsunud lõhna ning see on muutunud hallikaks, siis hoidu selle söömisest ja viska liha minema.

Selleks, et toores liha ei rikneks, ära unusta seda poest ostes esimesel võimalusel külmkappi torgata! Kui ta ei ole jahedates tingimustes, rikneb liha palju kiiremini.

Kui sa pole kindel, millal kana täpsemalt külmkappi panid, siis ära unusta enne toidu valmistamist kontrollimast, kas see on ikka söömiskõlbulik