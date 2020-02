Kingadisainer paljastab kõige suurema vea, mida inimesed kingi ostes teevad

Kingadisainer Ritch Erani selgitab, et üks kingapaar ei pea ega saa sobida kõigi pükste, seelikute ja kleitidega.

«Kõige paremal juhul võiks iga inimese kapis eksisteerida vähemalt kolm kingapaar erinevateks juhtudeks. Nii tekib mingigi valikuvõimalus erinevaid kostüüme kandes. Samas ei saa välistada, et leidub ka kingapaare, mis tõesti kõigega sobib.»

Erani lisas, et kingade ostmisel on oluline mõelda eelnevalt läbi, mida täpsemalt vajad. Seda fookust on soovitav hoida ka ostlemise ajal, et kaitsta end emotsiooniostude eest.

«Keskenduge sellele, mida vajate ja eraldage see mõttes valikutest, mis teile meeldivad. Nii saategi endale suurema tõenäosusega kingapaari, mida tegelikult vajate. Kindlasti tuleb meelde jätta oluline aspekt - alati ei pea sulle vajalik kingapaar maailma moega kaasas käima.»

Erani karjäär sai alguse 16-aastaselt, kui avas koos vanema vennaga CHUCKiES butiigi New Yorgis. See on kingade salong, mis tegeleb tippdisainerite nagu Chloé, Balencia ja paljude teiste loomingu müügiga. 2012. aastal alustas ta oma brändi turundamisega, mis kannab nime Ritch Erani NYFC. Sellest ajast peale on tema kingi kandnud nii Beyoncé, Madonna kui ka Priyanka Chopra.

Ehkki paljud inimesed on trendist väsinud, ütles Erandi Insiderile, et ta ei näe veel PVC jalatsite ehk tuntud kui «selgete kotsadega» kingade moe hääbumist. Seda stiili on sageli kandnud sellised staarid nagu Beyoncé ja Kylie Jenner. Samuti on Erani ka oma kollektsiooni kavandanud selgete kontsadega kingi.

«Nad on nii ilusad! Kui näete, et Beyoncé kannab mu kingi, siis jääb kohati tunne nagu tema jalad oleksid märjad. Kui kannate neid õigesti, on need imeilusad,» lisab rõõmustades Erani. «Leian, et odavaid PVC-jalatseid on raske vaadata, sest need ei ole mugavad. Samas olen näinud hinnalisi ja kordades hullemaid versioone. Samas mulle ikkagi meeldib see kristalle meenutav välimus ja et nad näevad alati väsked ning uued välja.»

Mis puudutab kõige jubedamat kinga trendi, siis nendeks peab Erandi vaieldamatult UGG-saapaid ja rannaplätusi.