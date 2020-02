4 üllatavat muutust, kui magad küüslauk padja all

Küüslauk on võimas looduslik mürk kõikide putukate tõrjeks. Ükski sääsk ei taha sulle suvel ligi lennata ja saad rahus magada. Valmista küüslauguvesi ja piserda seda näiteks puuviljadele, kui soovid äädikakärbseid eemale hoida.

Toores küüslauk on läbi aegade juba mitmeid korda tõestanud, et suudab edukalt võidelda bakterite ja viiruste vastu. Küüslauk kaitseb organismi ja pärsib nakkustekitajate kasvu. Pane küüslauguküüs kindlasti padja alla, kui soovid, et oleksid viirustele vähem vastuvõtlik.