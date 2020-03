Tehnika meelitab lapsi hambaid pesema

Kas lapsed pesevad hambaid meelsasti või tuleb neid pisut heas mõttes tagant utsitada?

Lapsed mõistavad väga hästi, miks on vaja hambaid pesta ja saavad aru suuhügieeni olulisusest, kuid ilmselt on hambapesu neile veidi tüütu ja igav igapäevakohustus. Märkan, et paljudel lastel, kes jõuavad minu vastuvõtule, peaks suuhügieen olema parem. Räägime siis õigetest hambapesu võtetest ja hügieeniharjumustest, proovin neid motiveerida ja igal võimalusel edusammude eest kiita.

Hambaravikabinetis rääkimisest ei ole kasu, kui õpitut kodus ei korrata ega motiveerita. Isegi kui päev on olnud pikk ja väsitav, tuleb alati jälgida kindlat hambapesurutiini. Nii tekitame lastele õiged harjumused ja hambapesu muutub lihtsalt üheks tavapäraseks päeva osaks. Eelkooliealised võivad tunduda juba suured ja arukad, kuid nende hambad peaks lapsevanem kindlasti üle pesema. Seega peab vahel peale laste ka vanemaid tagant utsitama!

Hambapesu meeldetuletuseks võiks sobida hambapesukalender veebilehelt suukool.ee, kleepsude kleepimine tavalisse kalendrisse, mobiilirakendused ja loomulikult lapsevanema eeskuju.

Suurematele lastele soovitan tihti ka spetsiaalseid katutablette, mis on kättesaadavad nii apteekides kui ka kliinikutes. Kui hambad ära pesta ja tablett katki närida, tekib vaht, mis pärast suu loputamist värvib ära hambakatu ja visualiseerib kenasti kohad, mille pesemisel peab olema hoolsam.

Missuguseid kogemusi on teiega jaganud väikeste patsientide vanemad?

Lapsevanemad kurdavad, et lapsed vanuses 1,5–3 on hambapesu suhtes üsna tõrksad. Ilmselt on tegu lihtsalt vanusega, kui tõuseb eneseteadlikkus ja tekib tahtmine kõike ise teha. Samas peavad piimahambad, mis sel ajal lõikuvad, veel palju aastaid tervena suus püsima. Isegi kui lapsele on raske selgitada, aitab järjepidevus. Lõpuks harjuvad hambapesuga kõik lapsed.

Lapsevanemad lubavad lastel valida poes endale meeldivat hambaharja ja pastat – leidub ju kõiksugu multikategelaste ja muude kangelastega tooteid ning miks mitte seda ära kasutada.

Rollimängud on olulised, mängitakse hambaarsti juures käimist. On lapsevanemaid, kes lubavad lapsel oma hambaid pesta, et laps vastutasuks neil oma hambaid pesta laseks.

Olen kuulnud ka ekstreemsemaid näiteid, kui lastele näidatakse hirmsaid pilte lagunenud hammastest. Lapsevanema sõnul ühe lapsega see töötas, teine kahjuks ei hoolinud.

Teine vanuserühm, kus asi võib käest minna, on teismelised. Nemad teavad väga hästi, kui oluline on hambapesu, kuid tihti ollakse lihtsalt liiga laisad. Hommikune hambapesu tavaliselt ei unune, aga õhtune kipub vahele jääma. Vanemad ju ka enam nii tihedalt ei kontrolli. Olen mitmel teismelisel palunud lisada telefoni õhtuse hambapesu meeldetuletuse.

Mida arvate mängudest, elektrihambaharjast ja rakendustest?

Kõik, mis last motiveerib ja tagant utsitab, on minu arvates positiivne. Soovitan väga elektrilisi hambaharju, mis annavad märguande kahe minuti hambapesu täitumisel. Näiteks Brush DJ mobiilirakendus võiks sobida suurematele lastele. Samuti võiks külastada suukool.ee veebilehte, kus on palju laste suutervisega seotud informatsiooni. Peale hambapesukalendri leiab sealt illustreeritud hambapesujuhendi ja kasulikke nõuandeid laste motiveerimiseks. Suukooli Facebooki lehelt leiab suutervisega seotud videoklippe.

Nipid, kuidas hambapesu lapsele põnevaks muuta: